Son viraja girildi! Yusufeli Barajı'nın tamamlanmasına 37 metre kaldı

Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin de baraj inşaatının 24 saat aralıksız sürdüğünü belirterek, "Yusufeli Barajı ile yeni ilçe çalışmaları da aynı hızda devam ediyor. Bu baraj bir ilçeyi ve 4 köyü etkiliyor. İnşallah yeni ve güzel bir ilçeye kavuşacağız" diye konuştu.