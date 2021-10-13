Son kaynağı Başkan Erdoğan yapacak

BAŞKAN YILMAZ: İLÇE EKONOMİSİNE BÜYÜK KATKISI VAR

1915 Çanakkale Köprüsü'nün, 2023 metrelik orta açıklığıyla dünyanın orta açıklığı en uzun asma köprüsü olduğunu belirten Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, "Bölgenin bütün ürünleri feribotla taşınıyordu. Bizim pazarımız İstanbul. Buranın pazarını 2-3 katına çıkaracak bir sistem oluştu. 1915 Çanakkale Köprüsü ile İstanbul-Lapseki kolayca ulaşılabilir olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'yle birlikte tanınan bir ilçe olduk. Köprünün, ilçenin ekonomisine çok büyük katkısı var. İlçenin tanınırlığıyla birlikte bu bölgede yatırımlar arttı. İnsanlar bu bölgeyi tercih etmeye başladılar. Lapseki ve bölgenin insanı mutlu. Bölgede fiyatlar gerçekten çok arttı. O gün 1 lira olan, bugün 10 lira oldu.