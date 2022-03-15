Son hazırlıklar yapılıyor

Köprünün tüm bu sıkıntıları gidereceğini vurgulayan Alemdaroğlu, "Yaklaşık 6 dakikada Asya'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Asya'ya geçiş sağlanacak. Bu vesileyle tüm çalışma arkadaşlarıma, bize bu imkanı sunan Sayın Cumhurbaşkanımıza, devlet yetkililerine ve tüm sponsor firmalara teşekkür ederim." diye konuştu.