Dünya bu görüntüleri konuşuyor! "Beyaz Saray ne saklıyor?"
ABD Başkanı Trump, New York eyaletindeki West Point ABD Askeri Akademisi’nde yapılan 2020 mezuniyet ve yemin törenine katılarak konuşma yaptı. Daha önce de kamera önündeki 'garip' su içişi nedeniyle dalga geçilen Trump, yine konuşması öncesinde su içerken "zor anlar" yaşadı. Dr. Bandy Lee'ye göre bu, "başka belirtilerle birlikte bir beyin taraması gerektirecek kadar endişe verici, kalıcı nörolojik bir işaret."
Daha önce de kamera önündeki 'garip' su içişi nedeniyle dalga geçilen Trump, yine konuşması öncesinde su içerken "zor anlar" yaşadı.
<İ>TRUMP'IN TAVRI, YENİDEN SEÇİLMESİNİ ENGELLEYEBİLİ<İ>R Mİ?
ABD Başkanı Donald Trump için son birkaç hafta zorlu geçti. Bir dizi kamuoyu yoklamalarından gelen kötü haberlerin yanı sıra, kampanya ekibi içinde kaos yaşandığı haberleri de geldi. Ve başkanlık dönemi bitmek bilmeyen krizlerle geçti. Peki, Trump'ın yeniden seçilmesi ciddi bir tehlike altında mı?
'İçgüdüleri yanıltıyor olabilir'
Dört yıl sonra, bu kez içgüdüleri başkanı yanıltıyor belki de. 2016'daki zaferinin bir tekrarını istiyor gibi görünüyor. Kendisini "Washington bataklığından" çıkan rakibine karşı mücadele veren kurulu düzen karşıtı bir siyasetçi olarak konumlu
'Taktikleri dört yıl öncesiyle aynı'
Ancak Başkan'ın hamleleri 2016'daki taktikleriyle aynı. Tartışmaları alevlendirmek, sosyal konularda kavga başlatmak, komplo teorilerini pazarlamak ve tüm eleştirilere "karşı-yumruk" vurmak.
'Kanun ve nizam kampanyası'
Bir "kanun ve nizam" kampanyası, Richard Nixon'ın 1960'ların sonu ve 1970'lerin başındaki isyanlarda Richard Nixon'a önemli zaferler kazandırmış olabilir, ancak bu 50 yıl önceki ülke değil.
İNCİL İLE VERDİĞİ POZ
İki haftadan kısa süre önce, kolluk kuvvetleri ve Ulusal Muhafızlar, Beyaz Saray yakınlarındaki bir parktan eylemcileri zorla çıkarttı.
Aşırı sağcı medyadan alınan bu iddia, başkanın Cumhuriyetçi destekçilerinin birçoğunu tweeti görmezden gelmeye ya da sahiplenmemeye zorladı. Bazıları başkanın, yaptıkları ve yapmadıklarıyla, ancak çoğunlukla kriz dönemindeki duruşuyla, yeniden seçilmesi önünde aşılmaz bir engel yaratıp yaratmadığını merak ediyor.
Politico dergisinde yazan Rich Lowery "Kasım'da kaybederse, siyaseten ulaşılması imkansız büyük bir yasal reform peşinde olduğundan kaybetmeyecek. Kendi taraftarlarını yabancılaştıran, yaratıcı ve alışılmadık bir politika yürüttüğünden kaybetmeyecek. Çoğunlukla, her seferinde 280 karakterle, gereksiz bir şekilde başkanlığını yere çaldığından kaybedecek" dedi.
'Dört buçuk ay uzun süre'
Başkanlık seçimine hala dört buçuk aydan fazla süre var. Siyasi anlamda bir ömre eş değer, mevcut ortamda ise neredeyse sonsuzluğa. Hala Trump'ın havaya girmesi ve Biden'in kendisininkini feci şekilde kaybetmesi ihtimali var. Ancak şu ana dek, Demokratlar'ın Trump karşısındaki üstünlüğü dayandı. Hillary Clinton'ın 2016'daki üstünlüğünden daha çok.