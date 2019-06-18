Son dakika haberi... Yeni askerlik sisteminde ikinci hafta bugün start alıyor. Geçtiğimiz Salı günü başlayan yeni askerlik sistemi görüşmeleri bugün TBMM'de bir kez daha ele alınacak. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş yaptığı açıklamada, "Yeni askerlik sistemi ile ilgili muhalefetin önerileri de var. Bunları da inceliyoruz" dedi. Muş yeni askerlik sisteminin yasalacağı tarihi de verdi. Yeni askerlik sistemi ile ilgili görüşmelerin kilitlendiği nokta askerlerin terhisi oldu. Başkan Erdoğan bu tartışmalara son noktayı koydu. Erdoğan, "Zafiyet olmaz" dedi. Şimdi ailelerin ve kışladaki askerlerin gözü TBMM'de. Peki, yeni askerlik sistemi ne zaman yasalaşacak? Askerler ne zaman terhis olacak? İşte yeni askerlik sistemi ile ilgili son gelişmeler...