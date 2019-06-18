Yeni askerlik sistemi ne zaman yasalaşacak? Askerler ne zaman terhis olacak?
Son dakika haberi... Yeni askerlik sisteminde ikinci hafta bugün start alıyor. Geçtiğimiz Salı günü başlayan yeni askerlik sistemi görüşmeleri bugün TBMM'de bir kez daha ele alınacak. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş yaptığı açıklamada, "Yeni askerlik sistemi ile ilgili muhalefetin önerileri de var. Bunları da inceliyoruz" dedi. Muş yeni askerlik sisteminin yasalacağı tarihi de verdi. Yeni askerlik sistemi ile ilgili görüşmelerin kilitlendiği nokta askerlerin terhisi oldu. Başkan Erdoğan bu tartışmalara son noktayı koydu. Erdoğan, "Zafiyet olmaz" dedi. Şimdi ailelerin ve kışladaki askerlerin gözü TBMM'de. Peki, yeni askerlik sistemi ne zaman yasalaşacak? Askerler ne zaman terhis olacak? İşte yeni askerlik sistemi ile ilgili son gelişmeler...
Yeni askerlik sistemi ile ilgili kritik günler başladı. 11 Haziran Salı günü TBMM'de ilk kez görüşülen yeni askerlik sistemi üzerinde hafta boyunca mutabakat sağlanamamıştı. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı yaptığı açıklamad tam mutabakat ilkesiyle hareket ettiklerini bu nedenle geniş görüşülmesinin doğru oldupunu söylemişti. Muhalefet askerlerin terhisinin zafiyet yaratacağı iddiasını ortaya atarken, Başkan Erdoğan, "5 - 10 günde hazırlanan bir sistem değil. Üzerinde 1-2 yıl çalışıldı. Her şey hesaplandı, zafiyet olmaz" diyerek iddiaları çürüttü. AK Parti'den bir sıcak açıklama da dün geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Muhalefetin önerilerini de gözden geçiriyoruz. Görüşmeler Salı günü yeniden başlayacak" dedi. Peki, yeni askerlik sistemi ne zaman yasalaşacak? Askerler ne zaman terhis olacak? İşte yeni askerlik sisteminde son dakika haberleri...