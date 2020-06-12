Söke'deki yangın Milli Park'a sıçramadan söndürüldü

Büyükşehir Belediyesi’nin Park ve Bahçeler Dairesi ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi başkanlıklarının arazözleri dahil çok sayıda araç ve ekiple yangına müdahale edildiğini ifade eden Başkan Çerçioğlu, yangını bir facia yaşanmadan kontrol altına aldıklarını belirtti.