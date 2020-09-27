Beslediği kediler yüzünden mahkemelik oldu

Sokak kedilerinin beslenmeye muhtaç olduklarını belirten Ali Coşkun, "Kendi evlatlarım gibi bakıyorum. Onların yaşam alanlarını biz mahvediyoruz. Hayatlarını kolaylaştırmak için elimden gelini yapıyorum. Bizim desteklerimizle hayatta kalıyorlar. İnsan olmanın sorumluluğu var. Kedilerin kıllarından, tüylerinden rahatsız olanlar var. Ruh sağlığı yerinde olan biri, kedilerden rahatsız olmaz. Mama kaplarından bile rahatsız oluyorlar. Anlamıyorum, söyleyecek söz bulamıyorum. Bu kediler bana dostluk ve sevgi dışında bir şey vermiyor. Komşumuz dava açtı, 'apartman önünde kedi beslenemez' diye madde var mı, bilmiyorum..."