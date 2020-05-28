Sokağa atılan engelli kadına önce yardımsever vatandaş sahip çıktı

Cengiz Çamer ise yenge ve kardeşlerinin annesini günlerce aç bıraktığını, bakmadığını ve bu nedenle annesinin hastanede 3 ay tedavi gördüğünü belirterek, "Bu süreçte de anneme kimse bakmadı. Herkes öldü diye ümidini kesti. Ancak o zaman da ben ve eşim baktık. Annemde hem şeker hem kalp hem de böbrek yetmezliği hastalığı var. Enfeksiyon kaptığı için ayağı kesilme tehlikesi atlattı. Bu durumdaki kadın hastaneden çıktıktan sonra onu sokağa atmak vicdansızlık. Bunu yapanlar da öz kardeşlerim. Bir de annemi darp etmişler. Ancak ben anneme her zaman bakarım" diye konuştu.