Şoför çiftin gelin arabaları, kullandıkları belediye otobüsü oldu

Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği A.Ş’de (BURULAŞ) 2 buçuk yıl önce Bursa’nın ilk ve tek kadın belediye otobüsü şoförü olarak işe başlayan Ayşen Korkmaz (43), yine kendisi gibi belediye otobüsünde şoförlük yapan Erdal Acar’a (42) gönlünü kaptırdı. Bir süre sonra evlenme kararı alan çift, kendilerine yakışır bir şekilde dünya evine girdi. Ekmek parası için her gün cadde cadde, mahalle mahalle direksiyon sallayan çiftin gelin arabası, kendi kullandıkları belediye otobüsü oldu. BURULAŞ’a ait belediye otobüsünü süsleyen gelin ve damat, şehrin caddelerinde tur atarak nikahlarının kıyılacağı salona şoför Ayşen Korkmaz idaresinde geldi. Burada kıyılan nikâh ile birbirlerine ‘evet’ diyen çift, bir ömür boyu beraber olmak için birbirlerine söz verdi.