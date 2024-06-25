Yıllardır yanlış biliyormuşuz!
Size kötü bir haberimiz var! Maden suyu birçok insan tarafında hem sevilerek hem de faydalı olduğunu düşünülerek tüketiliyor.
Ancak maden suyunu nasıl tüketiyorsunuz? Eğer maden suyunu bardakta tüketiyorsanız vay halinize...
Sebebini merek ediyorsanız, okumaya devam ediniz.
Maden suyu birçok insan tarafından sağlıklı olduğu düşüncesi ile tüketiliyor.
Ayrıyeten düzenli tüketilen maden suyu, vücudun ihtiyaç duyduğu mikro bileşenleri de alma konusunda yardımcı oluyor.
MEĞERSE YILLARDIR YANLIŞ BİLİYORMUŞUZ
Peki ya maden suyunu nasıl tüketiyorsunuz? Uzmanlar tarafından maden suyunu bardakta tüketmek tavsiye edilmiyor. Meğerse yıllardır yanlış biliyormuşuz.
Maden suyunun tüm faydalarından yararlanmak için kendi çam şişesinde tüketilmesi öneriliyor.
Çünkü maden suyu bardağa konulduğunda köpürebiliyor. Bunun sonucunda ise içeriğindeki gazın açığa çıkabileceği söyleniyor.
Maden suyunun faydaları neler?
· Kemik ve diş sağlığının güçlenmesinde yardımcı olabiliyor.
· Günlük kalsiyum ihtiyacının karşılanmasında faydalı olabiliyor.
· Kan basıncının dengelenmesine yardımcı olabiliyor. Ayrıca kan basıncının korunmasına destekçi olabiliyor.
· Kolajen üretiminin desteklenmesine faydalı olabiliyor.