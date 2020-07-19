Sivas'ta üretiliyor, dünyaya satılıyor

FİYATLARI 2 İLA 6 BİN LİRA ARASI DEĞİŞİYOR

Bıçak ustası Mustafa Argut, elinde bulunan 3’lü set diye bilinen bir bıçak olduğunu dile getirerek, “Bu bıçağın sahibi 3’lü set olarak istedi. 3’üne de ayrı ayrı işleme yaptık. Bu 3’lü set almazar, doruk ve dövme nacaktan oluşuyor. Bu set İsrail’e gidecek. 6 bin liraya yaptık. Başka bir bıçağımız Finlandiya’ya gidecek. Orada geyik avı meşhurdur. Geyik avında kullanılacak. 2 bin liraya yaptık. Bir de Anadolu’nun göbeği sayılan Erzurum’a gidecek olan bir bıçağımız var. Onu da 3 bin liraya yaptık" dedi.

