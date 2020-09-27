Şişli'de bir kişiyi gözaltına alan polis ekiplerine balkondan ateş açıldı Polis ekiplerine açılan ateş sonucu ekiplerin aracına kurşun isabet etti Şişli'de polis ekipleri silahlı bir kişiyi aldıkları sırada şahsın husumetlisi tarafından polis ve şahsa balkondan silahlı saldırı düzenlendi. Olayda yaralanan olmazken şahıslar gözaltına alındı.