Kate aylar sonra halkın karşısında
Geçtiğimiz Noel kutlaması sırasında halkın karşısına çıkan Galler Prensesi Kate Middleton o zamandan bu yana sağlık sorunlarıyla uğraşıyordu.
Kanser tedavisi göreceğini açıklayan Kate, kelimenin tam anlamıyla sırra kadem basmıştı.
Suskunluğunu bozan Kate, sosyal medya paylaşımıyla bu yılki Trooping The Colour etkinliğine katılacağını duyurdu.
6 aylık bir aradan sonra beyazlar içindeki Kate; kocası Prens William, çocukları George, Charlotte ve Louis ile birlikte törene katıldı.
Kral Charles'ı gölgede bırakan Kate'in altı aylık ara sonrasında gözler önüne çıktığı etkinliklerden bu görüntüler kameralara yansıdı.