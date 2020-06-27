Sınav günü büyük talihsizlik!

Adana'da, Yükseköğretim Kurumu Sınavı için ailece, babaları Aldülmelik Bozdağ'ın kullandığı otomobille yola çıkan Ayşe-Songül Bozdağ kardeşler, geçirdikleri trafik kazası nedeniyle sınava giremedi. Kazanın gerçekleştiği nokta ile iki kardeşin sınava gireceği okul arasında 200 metrelik bir mesafe olduğu öğrenildi.