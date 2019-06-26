Şili Devlet Başkanının Mescid-i Aksa ziyareti İsrail'i rahatsız etti
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Şili Devlet Başkanı Pinera'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ziyaretinde kendisine Filistinli yetkililerin eşlik etmesi İsrail'de rahatsızlığa neden oldu.
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Resmi ziyaret kapsamında Filistin ve İsrail'e gelen Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, beraberindeki heyetle dün Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa, Mescid-i Aksa'nın batı duvarı olan Burak Duvarı (Ağlama Duvarı) ile "Eski Şehir" bölgesini ziyaret etti.