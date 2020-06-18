Tabanca ile yapılan şaka ölümle sonlandı
Adana'da merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kozan Caddesi'ndeki oturduğu kafede tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kozan Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, E.A. ile Mert Akıllıca (22) bir kafede buluştular. E.A. arkadaşı Mert Akıllıca’yı korkutmak için ruhsatsız bir tabanca ile şaka yapmak istedi.
Ardından tabancanın namlusunu Akıllıca’nın kafasına doğru uzattı
Silahın boş olduğunu düşünen E.A. tetiğe bastı.
Tabancanın namlusunda bulunan mermi ateş alarak Akıllıca’nın başına isabet etti.
E.A. ve yanında bulunan arkadaşı bunun üzerine durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Akıllıca’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi
Akıllıca’nın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp
Olayı gerçekleştiren E.A. ile yanında bulunan arkadaşı gözaltına alınarak emniyete götürüldü.