Tabanca ile yapılan şaka ölümle sonlandı

Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kozan Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, E.A. ile Mert Akıllıca (22) bir kafede buluştular. E.A. arkadaşı Mert Akıllıca’yı korkutmak için ruhsatsız bir tabanca ile şaka yapmak istedi.