Siirt'te şehit olan 2 asker için tören düzenlendi

Pervari ilçesine bağlı Doğanköy’deki üs bölgesinde operasyonel faaliyet yürüten askerlerin nöbet değişimi için yola çıkan görevli askerleri taşıyan zırhlı araç, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu şehit olan Siirt İl Jandarma Komutanlığında görevli jandarma astsubay çavuş Celal Özcan ile jandarma uzman çavuş Burak Aydoğan için Siirt İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.