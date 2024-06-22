Şifası kabuğunda!
Kahvaltılarımızın vazgeçilmezi yumurtanın içi kadar dışının da faydalı olduğunu biliyor muydunuz?
Bu haberi okuduğunuzda artık tükettiğiniz yumurtaların kabuklarını çöpe atmayacaksınız.
İşte içi kadar dışı da faydalı olan yumurtanın bilinmeyen 6 faydası...
SAÇ KÖKLERİNE BESİN KAYNAĞI YUMURTA
Yumurta kabuklarından saç maskesi yapıldığını biliyor muydunuz? Kabuklardan elde edilen maske, saçları kökten uca yeniler. Yapması da çok kolay!
Hazırlanışı:
İlk olarak yumurta kabuklarını toz haline getirelim. Daha sonra içerisine 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı ve 1 adet çiğ yumurta ekleyelim. Elde ettiğimiz karışımı saçımıza sürerek 30 dakika bekletelim. Saçlarımıza masaj yaparak sürdüğümüz maskeyi daha sonra yıkayalım. Düzenli kullanımda farkı göreceksiniz.
DİŞ SAĞLIĞI
Yüksek miktarda kalsiyum içeren yumurta kabukları, dişleri güçlendirerek ağızdaki kötü kokuyu önler.
Hazırlanışı:
Öncelikle yumurta kabuklarını toz haline getirelim. Daha sonra kullandığımız diş macununa karıştırabiliriz.
KEMİK ERİMESİNİN ÖNÜNE GEÇER
Protein ve kalsiyum açısından zengin yumurta kabuğu besin değerleri sayesinde kemikleri güçlendirir.
Kemik erimesi hastalığının önüne geçen yumurta kabuğunu toz haline getirerek yemeklerinizin içinde tüketebilirsiniz.
CİLDE ÇOK FAYDALI
Yumurta kabuğunun içerisinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde cildi besler.
Yumurta kabuğunu toz haline getirerek yüz maskelerinize eklerseniz hem cildinizdeki zararlı oluşumlardan hem de sivilce ve aknelerden korunmuş olursunuz.
TAHRİŞİ ENGELLER
Ciltte zaman zaman oluşan kızarıklardan yumurta kabukları ile kurtulabileceğinizi biliyor muydunuz? Yapımı ise çok basit!
Hazırlanışı:
İlk olarak yumurta kabuklarını kaynatalım. Daha sonra su ılımaya başladığında içine bir yemek kaşığı sirke ilave edelim. Elde ettiğimiz karışımı yüzümüze sürelim. Düzenli kullanımda yararlarını göreceksiniz.
KASLARI GÜÇLENDİRİR
Yumurta kabukları içerdiği mineraller sebebiyle kas gelişiminde önemli yere sahip.
Özellikle spor yapanların vazgeçilmezi olacak karışımı hazırlamak ise çok basit. Yumurta kabuklarını toz haline getirerek yemeklerinize veyahut çorbalarınıza ekleyerek tüketebilirsiniz.