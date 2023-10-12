Şifa hastanesinde can pazarı yaşanıyor

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 171'i kadın, 326'sı çocuk olmak üzere 1100 kişinin yaşamını yitirdiği, 744'ü kadın, 1217'si çocuk olmak üzere 5 bin 339 kişinin yaralandığı kaydedildi.