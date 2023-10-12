Şifa hastanesinde can pazarı yaşanıyor
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına beşinci gününde de devam etti. Saldırılar sonucu aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda yaralı, tedavi için Şifa Hastanesi'ne getirildi.
Saldırılar sonucu aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda yaralı, tedavi için Şifa Hastanesi'ne getirildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki can kayıpları ile yaralılara ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 171'i kadın, 326'sı çocuk olmak üzere 1100 kişinin yaşamını yitirdiği, 744'ü kadın, 1217'si çocuk olmak üzere 5 bin 339 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde adeta can pazarı yaşanıyor.