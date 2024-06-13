Serinleten içecek: Soğuk kahve!
Soğuk kahve tarifi, sıcak havalarda kahveseverler başta olmak üzere birçok insan tarafından araştırılıyor. Çünkü sıcak havalarda sıcak kahve içmek bunaltıcı olabiliyor.
Öte yandan buz gibi soğuk kahve hem enfes bir lezzet sunuyor hem de serinlik hissi sağlayabiliyor.
Soğuk kahve yapmanın birçok farklı yolu bulunuyor. Ayrıca hazırlanış süresi, tarife göre değişiklik gösterebiliyor. Nitekim söz konusu soğuk kahve tariflerinden biri, 5 dakikada hazır hale getirilebiliyor.
SOĞUK KAHVE TARİFİ
Soğuk kahve tarifi birkaç malzeme ile ortalama 5 dakikada hazır hale getirilebiliyor. İşte söz konusu tarif için gerekli olan malzemeler;
· 2 yemek kaşığı instant kahve.
· 1 su bardağı soğuk süt.
· 2 adet esmer şeker.
· Yarım çay bardağı soğuk su.
· Kahvenin buz gibi olması için en az 3-4 adet buz küpü.
HAZIRLANIŞI
· Şeker, insant kahve ve su bir bardağa boşaltılır ve güzelce karıştırılır.
· Eriyen karışımın üzerine soğuk süt eklenir ve tekrardan karıştırılır.
· Ardından buz küpleri eklenir.
· Sonra hazırlanan soğuk kahve tarifi afiyetle tüketilebilir.