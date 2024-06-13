Serinleten içecek: Soğuk kahve!

Soğuk kahve tarifi, sıcak havalarda kahveseverler başta olmak üzere birçok insan tarafından araştırılıyor. Çünkü sıcak havalarda sıcak kahve içmek bunaltıcı olabiliyor.





Öte yandan buz gibi soğuk kahve hem enfes bir lezzet sunuyor hem de serinlik hissi sağlayabiliyor.