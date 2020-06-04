"Namusumla oynadı öldürdüm"

Eskişehir'de, tartıştığı sevgilisi Emrah Sanat'ı (32) göğsünden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Özlem Ç. (32), adliyeye sevk edildi. Özlem Ç., adliyeye sevk edilişi sırasında kendisini görüntüleyen basın mensuplarının, "Neden öldürdün?" sorusuna, “Namusumla oynadı, yaşamasın böyle insanlar dünyada” diye karşılık verdi.