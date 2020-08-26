'Bu çok acı' diyerek anlattı: Çocuklarıma 'Babanızı aramaya gidiyorum' diyorum

'BU ÇOK ACI'

Eşinin otelde çalıştığını anlatan Serap Cantürk, "Gece işten çıkıp eve gelmek için yola çıktı. Gündüzden başlayan çok kuvvetli bir yağmur vardı. Aradığımda yolda olduğunu söyledi sonra tekrar aradığımda telefonu kapalıydı. Eşimin otomobiliyle geçtiği güzergahta yol çökmüş. Bir işaretleme olmadığı için eşim aracıyla oradan dereye düşmüş. Otomobiline ulaştık ama kendisi yok. Çocuklarıma her gün evden çıkarken ‘Babanızı aramaya gidiyorum’ diyorum, bu çok acı. Eskiden yağmura ‘bereket’ derdik, şimdi ‘afet’ diyoruz. Doğayı bu hale biz getirdik ve cezasını çok ağır çekiyoruz" dedi.