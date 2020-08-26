  • BIST
    1097.93
  • Dolar
    7,3692
  • Euro
    8,7150
  • Altın
    454,8230
İstanbul
19 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Musa Orhan'ın tahliyesine itiraza ret!
YKS sonuçları açıklandı, Üniversite kayıtları için hangi belgeler gerekli? Kayıtlar ne zaman?
Meteorolojiden sağanak uyarısı!
Bakan Albayrak'tan 'Malazgirt Zaferi' paylaşımı
Pes dedirten görüntü! Hurda yığınına döndü son sürat ilerledi
Andy Murray ve Serena Williams üçüncü turda elendi
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
Gerçekleri yüzlerine vurdu! Prof. Dr. Kürşad Zorlu: Yunanistan'ın arkasında durmayacaklar
Afganistan'daki sel felaketinde 45 kişi hayatını kaybetti
Helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı
Messi resmen ayrılıyor! Kararını Barcelona'ya iletti
Yunan sahil güvenliği yine ölüme terk etti!
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
'Bu çok acı' diyerek anlattı: Çocuklarıma 'Babanızı aramaya gidiyorum' diyorum
Rus helikopter sektöründen Türkiye'ye ilgi Rusya'dan teklif: Ortak helikopter üretimine açığız
Başkan Erdoğan Malazgirt'te konuş: Yaparız diyorsak bedeli neyse öder ve yaparız
Batman'da kadın cinayetti, 2 Çocuk annesi kurşunlara hedef oldu
Şarkıcı Murat Boz, Melis İşiten hakkında açıklama yaptı: Hayatımda kimse yok
Bakan Pekcan duyurdu: Tek seferde yakalanan en büyük miktar!
Selman ABD'ye yapacağı gizli ziyareti 'korkudan' iptal etti
Rusya'da koronavirüs bilançosu artıyor: 970 bini aştı
ASELSAN'dan 18,8 milyon dolarlık anlaşma: İmzalar atıldı
ABD'de olaylar durulmuyor! Protestolar Wisconsin'de devam etti
Film gibi operasyon! Anne oğlunu PKK'dan elleriyle kurtardı

FOTO GALERİ

'Bu çok acı' diyerek anlattı: Çocuklarıma 'Babanızı aramaya gidiyorum' diyorum