Sel suları, fay hattında 3 metrelik dev yarıklar oluşturdu

DEÜ olarak, Sarıgöl fayını 2000 yılında haritaladık ve ortalama 50 metre genişliğindeki ve 7 kilometre uzunluğundaki fay hattının yapılaşmaya kapatılmasını önermiştik. 2010 yılında fay hattı afete maruz bölge olarak kabul edildi ve bu hat içinde kalan yaklaşık 100 binanın zamanla boşaltılması kararı alınmıştı. Bu tür faylar üzerindeki hareket sürekli olup üzerinde herhangi bir yapının uzun sure ayakta kalma şansı yoktur. Simdi bu aşamada sel suyu fay boyunca yeraltına inmiş oldu. Yeraltı su seviyesinde belli bir düşüm gerçekleştiğinde yüzeyde fay boyunca çökme ve göçmelerin oluşma durumu olacaktır. Burada önemli olan şey bir sonraki aşırı yağışlardan önce fay hattı boyunca gereken önlemleri alıp, sel suyunun fay hattı boyunca derine gitmesini engelleyen bir drenaj mekanizmasının yapılmasıdır" diye konuştu.