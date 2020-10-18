Şehit babasına böyle veda etti!

Şehidin oğlu Poyraz da, polis üniformasıyla törene katıldı. Babasının Türk bayrağına sarılı tabutunu öpen Poyraz, daha sonra annesine dönerek, 'Babam ne yapıyor bunun içinde' dedi. Annesi Büşra Tekcan da babasının burada uyuduğunu söyledi.