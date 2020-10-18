Şehit babasına böyle veda etti!
Sakarya'da 'Dur' ihtarına uymayan sürücüyü takip ederken geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Mehmet Tekcan(32), memleketi Ankara'nın Elmadağ ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin 6 yaşındaki oğlu Poyraz, törene polis üniformasıyla katılıp, babasını asker selamıyla uğurladı.
Şehidin oğlu Poyraz da, polis üniformasıyla törene katıldı. Babasının Türk bayrağına sarılı tabutunu öpen Poyraz, daha sonra annesine dönerek, 'Babam ne yapıyor bunun içinde' dedi. Annesi Büşra Tekcan da babasının burada uyuduğunu söyledi.
Poyraz, babasının tabutuna sarıldıktan sonra asker selamı verdi. Şehidin cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Hasanoğlan Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.