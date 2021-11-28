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Türkiye yeni bir şehir kurdu
Komandolar ''girilemez'' denilen bölgede!
Türkiye'nin Latin Amerika açılımı
Salgın sürecinde talep arttı... Türkiye'den 120 ülkeye kozmetik ihracatı
Lego gibi birleştirdiler... Rusya'ya gönderildi
Türk mühendislerden büyük başarı
Sarıkamış'ta kış
Başkan Erdoğan'dan dünyaya terörle mücadelede çağrısı
Müslüme Yağal'ın ölümünde önemli gelişme
Okyanusya'da gerilim tırmanıyor!
Donanmaya yeni nefes olacak! Testleri başarıyla geçti
Meteoroloji uyardı! Kar, sağanak ve fırtına vuracak
Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz büyüyor!
İki ülkenin birleşmesinde yeni adım!
Yeniden Bir Aradalar
Utangaçlığımdan kaynaklanan savunma mekanizması
Temizlikte iddialıyım
Tatil molası
Sahnede Şafak Sezer sürprizi
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Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 22 kişi yaralandı
Hamas'tan Fas'a "İsrail" çağrısı
Metro saldırganı ailesine de kabus yaşatmış

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Sarıkamış'ta kış