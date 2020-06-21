Sarıkamış'ta gülümseten görüntüler!

'KAŞINMAYI 2 NEDENDEN YAPIYORLAR'

Bozayıların güldüren kaşınma hareketini ise iki nedenden dolayı yaptıklarını vurgulayan KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban şunları söyledi.

"Bir gerçekten sırtları kaşındığı diğeri de en önemli olan kısmı kokularını bırakmak ve kendi alanlarını belirlemek için bunu yapıyorlar. 2011 yılından beri videokapan ve fotokapanlarla çalışıyoruz. Son yıllarda keşfettiğimiz bir şey Sarıkamış'taki ormanlardaki kaşınma ağaçları üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Bunlar başta bozayılar olmak üzere kurt vaşak ve domuzların kendilerini kaşıdıkları kokularını bıraktıkları ağaçları olarak tanımlanıyorlar. Sarıkamış'ta bu ağaçlardan bir düzineden fazla tespit ettik ve bunlara video kapanlar yerleştirdik.