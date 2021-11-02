Sarayşık turizme kazandırılıyor

Zamanında 16 Türk Devleti'nden biri olan Altın Orda'nın başkentliğini yapan ve daha sonra Kazak Hanlarının (devlet başkanları) tahta çıkma merasimlerinin gerçekleştirildiği siyasi merkez statüsünde bulunan Sarayşık, aynı zamanda Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan güzergah konumunda yer almasıyla da Tarihi İpek Yolu'nun önemli ticarethanelerinden biri oldu.