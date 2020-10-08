Vatandaşlardan doluya karşı önlem

ÜZERİNE HALI VE BATTANİYE SERİLEN ARAÇLAR KEDİLERE YUVA OLDU

Perşembe ve Cuma günü şiddetli yağış ve dolu uyarısı yapılması üzerine araçlarını evlerinin önünde park etmek zorunda kalan vatandaşlar araçların üzerine halı ve battaniye örterek korumaya aldı. Bu durum en çok sokak kedilerine yaradı. Araçların üzerine serilen yumuşak halı ve battaniyelerin üzerinde yatan kediler gülümseten görüntüler oluşturdu.