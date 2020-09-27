Samsun'un Bafra ilçesinde huzur operasyonu

Samsun’un Bafra ilçesinde huzur ve güven ortamının devamı için polis ekiplerince geniş kapsamlı asayiş uygulaması yapıldı. Çeşitli çap ve markalarda 7 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait içerisinde çeşitli çap ve markalarda 213 adet fişek, 1 adet bulundurma ruhsatlı tabanca, 1adet pompalı tüfek, 3 adet kurusıkı silah ele geçirildi.