Samsun'da traktör devrildi : 1 ölü

Kaza, Samsun’un Alaçam ilçesinin Dopanket Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fadıl Bozdemir (52) kendisine ait engebeli arazide 55 TK 366 plakalı traktör ile ot biçerken direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı.