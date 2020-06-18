362 tay dünyaya gözlerini açtı

" Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekim Ali Yalçın da kısrakların gebelik süresinin 11 ay olduğunu belirterek, geçen yıl yapılan tohumlamalar sonucunda tayların dünyaya geldiğini anlattı. Tayların 6 ay boyunca anne sütüyle beslendiği bilgisini veren Yalçın, "6 aydan sonra erkek ve dişi tayları farklı tavlalara götürüp, 1-2 yaşına kadar bakımını yapıyoruz. Daha sonra ihtiyaca göre dişilerin bir kısmını damızlık olarak ayırıyoruz, diğerlerini ise açık artırma usulüyle satışa sunuyoruz." diye konuştu.