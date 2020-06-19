Sağanak yağmur altında namaz!
Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde 16 Mart'ta toplu ibadete kapatılan camilerin yeniden açılmasıyla, dördüncü cuma namazı yurdun birçok bölgesinde sağanak yağmur altında kılındı.
Dünya genelinde etkisini sürdüren koronavirüs salgını dolayısıyla Türkiye'de de salgın yayılımının önüne geçmek için çeşitli tedbirler alınmıştı.
16 Mart tarihinde toplu ibadete kapatılan camilerin yeniden açılmasının ardından, bu hafta dördüncü kez cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar camileri doldurdu.
Namaz esnasında aniden bastıran sağanak yağmura cemaat aldırış etmeden cuma namazını kıldı.
Vatandaşlar, cuma namazlarını dördüncü defa korona virüs tedbirleri çerçevesinde kıldı.