Vatandaşlar önlem aldı! Koruma kalkanları hazırlandı
Meteoroloji dün yaptığı açıklamada bugün için ülkenin birçok kesiminin şiddetli yağış hatta dolu etkisi altına gireceğini açıklamıştı. Uyarıları dikkate alan vatandaşlar araçlarını otoparklara, üst geçit altlarına çekti, üzerlerini battaniye ve kartonla korumaya aldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Bursa Valiliği tarafından yapılan şiddetli yağış ve dolu uyarısının ardından, arabalarını korumak isteyenler de tedbir aldı. Kent merkezinde bazı araç sahiplerinin doluya karşı battaniye, kilim ve kartonla önlem aldığı görüldü. Orhangazi'de de sürücüler araçlarını viyadük altlarına park ederek, zarar görmesinin önüne geçmeye çalıştı.
'DOLU UYARISINI GÖRDÜM'
Vatandaşlar bugün beklenen dolu yağışı üzerine araçlarını kapalı otoparklara çekince kentteki tüm otoparklar dolup, taştı. Kapalı otoparklarda yer bulamayanlar ise araçlarıyla köprü ve viyadük altlarına akın etti. Bazı vatandaşlar ise araçlarını, ağaç altlarına park edip, üzerine karton, battaniye ve örtüler sererek korumaya çalıştı.
'ARABAMI DA KORUMAK ZORUNDAYIM'
Daha önce dolu yağışında aracının zarar gördüğünü söyleyen taksici Hikmet Köse ise "Bir ağacın altına ya da bir akaryakıt istasyonuna sığınacağız.
Müşteri geldiğinde gitmeyeceğim. Arabamı da korumak zorundayım. Geçen dolu yağışında kaçamadım. Aracım zarar gördü. Yağış başlayınca hemen bir yere çekip, bekleyeceğim. Taksi durağına evim çok yakın. Olmazsa hemen evime gidip örtü alacağım" diye konuştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) kuvvetli sağanak yağış ile birlikte dolu, fırtına, sel ve hortum uyarısında bulunduğu illerden biri olan Çanakkale'de vatandaşlar, tedbirlerini aldı. Bugün ve yarın etkili olması beklenen yağış öncesi, çok sayıda araç sahibi, otomobillerinin üzerlerini battaniye, kilim ve çarşaf örtüp, kartonlarla kapattı.
Doluya karşı otomobilinin üzerini karton ve halı ile kapatarak önlem alan İbrahim Oğraş (62), "Arabamın üzerine halı, altına karton koydum. Dolu yağışıyla ilgili uyarı var. Biz önlemlerimizi alıyoruz. Dolu yağıp, yağmaması ise Allah'ın takdiridir" dedi.
EDREMİT'TE KAPALI PAZAR YERİNE AKIN ETTİLER
Balıkesir'in Edremit ilçesinmde de vatandaşlar dolu yağışına karşı araçlarını kapalı pazaryerine getirdi. Pazaryeri araçlarla dolup, taştı. Bazı vatandaşlar ise araçlarının üzerlerini battaniye, kilim ve çarşafla kapattı.
RAMİ OTO PAZARINDAKİ DOLU ÖNLEMİ
Eyüpsultan Rami'deki oto pazarında satıcılar da araçlarını doludan korumak amacıyla halı, muşamba ve hasır gibi malzemelerle otomobillerini örttü.
İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden dolu yağışı ve sağanak uyarılarının ardından oto pazarlarında araç satıcıları tedbir aldı.
Dolu yağışıyla araçlarının zarar görmemesi için halı, muşamba ve hasır gibi çeşitli malzemelerle korunan otomobiller havadan fotoğraflandı.