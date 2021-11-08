Safranımız da oldu!

"Böylesi bir ürünün bu bölgede yetişmiş olması ve gitgide bunu çoğaltarak ticari anlamda yapılması bizleri son derece sevindirdi. Önümüzdeki yıl uygun bir araziye 2-3 dönüm safran dikerek yetiştirmeyi planlıyoruz. Safran bilindiği gibi çok kıymetli bir ürün. Gerek parfümeride, kolonya üretiminde gerekse pasta ve çöreklerde kullanılıyor. Bu bölgede bunu daha da çoğaltarak çiftçilerimizin ve insanlarımızın ekmesine, yetiştirmesine yardımcı olacağız. "