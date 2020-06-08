Havalimanlarından asker uğurlamaları

Oğlunu askere uğurlayan Halil Özdemir, “Bu sene asker uğurlaması çok farklı oldu. Sosyal mesafe ve maske kuralına kesinlikle uyduk. İnşallah bundan sonra da uymaya devam edeceğiz. Ülkemizin, vatanımızın sağlığı için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Şu anda oğlumu gönderiyorum. İskenderun’a denizci olarak. Onun için de gurur duyuyoruz. Rabbim inşallah bütün askerlerimize hayırlı gidişler, gelişler ve kazasız belasız dönmeyi nasip etsin. Vatanımızı, milletimizi ve askerlerimizi rabbimize emanet ediyoruz.” dedi.