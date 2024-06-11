Rus arşivlerinden çıkan İstanbul
1877-1878 yıllarındaki Osmanlı-Rus savaşı sırasında İstanbul'a kadar gelen Rus ordularının çektirdiği fotoğraflar gün yüzüne çıktı.
Küçükçekmece Deresi kenarında Rus Askerler dinleniyor
Tarihi Küçükçekmece köprüsü ve çevresindeki Rus birlikler
Büyük Halkalı köyü
Rus birlikler toplu fotoğraf çektiriyor. Florya civarı olmalı. İleride Yeşilköy Feneri ve sağ tarafta Adalar gözüküyor.
Sefaköy'deki Fin ve Rus askerler
Sefaköy'deki Fin ve Rus askerler
Yeşilköy'de kamp yapan Rus askerleri
Yeşilköy'de kamp yapan Rus askerleri
Yeşilköy'de kamp yapan Rus askerleri
Galatarya (Şenlikköy)
Şimdiki Avcılar'a bağlı Ambarlı Köyü
Şimdiki Avcılar'a bağlı Ambarlı Köyü
Çatalca Kalfaköy
Boğaz'da top atışı yapmaya hazır Türk Askerler
İstanbul'a turist olarak gelen Amerikalı Charles Samz'ın 1971'de çektiği amatör kareler Boston Üniversitesi tarafından "International Center for East Asian Archaeology and Cultural History" adı ile arşivlendi.
Fotoğraflar 1971 yılındaki Kapalı Çarşı,Yeni Cami, Boğaz, Bizans surları ve İstanbul'a ait unuttuğumuz bir çok detayı bizlere hatırlatıyor.