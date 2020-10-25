Roma'da salgın tedbirlerinin protesto edildiği gösteride olaylar çıktı

10 kişi gözaltına alındı. Protestocular, aşırı sağcı Forza Nuova partisi öncülüğünde, Başbakan Giuseppe Conte ve hükümetinin "sağlık diktatörlüğü"nü ve sokağa çıkma yasağı kararını protesto etmek için saat 23.00'te başkentin işlek meydanlarından Popolo'da bir araya geldi.