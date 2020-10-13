Türkiye'nin 2. havalimanı olacak! Yüzde 80'i tamamlandı

DOLGU MİKTARI ARTTI'

Planlanan alanda taş dolgu miktarının 100 milyon tona çıkarıldığını söyleyen Vali Çeber, "Havalimanımız 3 milyon yolcu kapasiteli olacak. Bunun büyük bir oranı yurt dışından direkt gelen uçuşlar olacak. İnsanların Rize'yi ve Karadeniz coğrafyasını ilk gördükleri yer, havalimanı olacak. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanımızdan bu konunun ayrı değerlendirilmesini istedik. Havalimanının yanında dolgu yapmaya müsait 600 dönümlük bir alanın daha dolguya eklenmesini istedik. Bu da 15-20 milyon ton arasına denk geliyor.