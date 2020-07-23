Reyhanlı Barajı göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor

''Reyhanlı Baraj'ında kuş türü her geçen gün artıyor. Şu an sayıları bini aşmış durumdadır. İnşallah doğamıza sahip çıkarak kuşların yaşam alanlarını koruruz. Amik Ovası'nın yeni bir kuş cenneti olması bizleri çok mutlu etti. Türkiye'nin yeni kuş cenneti Reyhanlı barajıdır. Ayrıca kuluçkaya yatan kuşlar da görüldü. Baraj göçmen kuşların beslenme, su ihtiyaçlarını gideriyor, üreme ve dinlenme imkanı sağlıyor.''

