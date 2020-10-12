Resulayn'da öğrenciler okullara zırhlı araçlarla taşınıyor

Harekat kapsamında TSK ve Suriye Milli Ordusu unsurları tarafından kısa süre içerisinde Resulayn ve Tel Abyad, terör örgütü işgalinden kurtarıldı. Harekat ile Resulayn ile Tel Abayd arasındaki 120 kilometrelik hat, teröristlerden temizlendi ve binlerce Suriyeli zorunlu olarak terk ettikleri topraklarına geri döndü.