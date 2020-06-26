Koronavirüse 4 yeni belirti daha ekledi!
Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) kurumu yeni tip koronavirüse dair yeni açıklamalar yaptı.
İLK BELİRTİLER
Kovid-19 salgını ilk ortaya çıktığında ateş, kuru öksürük ve nefes darlığı temel belirtiler arasındaydı.
YENİ VERİLER ELDE EDİLDİKÇE SEMPTOMLAR GÜNCELLENDİ
Aralık 2019'dan beri yaklaşık 10 milyon insan Kovid-19'a yakalandı. Araştırmacıların eline daha fazla veri geçtikçe Kovid-19 semptomlarına yenileri eklendi.
TOPLAM BELİRTİ SAYISI 11 OLDU
CDC son olarak resmi Kovid-19 semptomları listesini güncelledi. Kurumun listesine dört yeni belirti girerken, toplam semptom sayısı 11 oldu.
YENİ 4 SEMPTOM
Halsizlik, ishal, tıkanıklık ya da burun akıntısı ve son olarak mide bulantısı veya kusma Kovid-19'un yeni semptomları arasında girdi.
İŞTE EN YAYGIN 11 KORONAVİRÜS BELİRTİSİ
Ateş, Öksürük, Nefes darlığı, Halsizlik,
Kas ya da beden ağrısı, Baş ağrısı, Tat ve koku kaybı, Boğaz ağrısı,