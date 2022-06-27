Rengarenk çiçekler ve kelebekler görüntülendi

"Sarıkamış'taki Kelebekler Vadisi'nde rengarenk çiçekler içerisinde buluşup kelebekleri çekmek için geldik. Bölgemiz gerçekten bu mevsimde doğa fotoğrafçıları için çok zengin flora ve görüntü sunuyor. Bu yüzden fotoğrafçıları ve doğaseverleri bölgemize davet ediyoruz. Lütfen bir an önce bölgemize gelin." diye konuştu.