Protestolar yayılıyor!

ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde 46 yaşındaki siyahi Amerikalı George Floyd'un polis memuru Derek Chauvin tarafından öldürülmesi sonucu başlayan protestolar, başka ülkelerde de yayılmaya başladı. Berlin, Londra ve Toronto'da sokağa çıkan göstericiler 'Siyahilerin hayatları önemlidir" sloganları attı.