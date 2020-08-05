İlk kez görüntülendi! Virüsün yayılması engelleniyor

Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi yoğun bakım uzmanı Dr. Merve Ocakçıoğlu da Kovid dönemi Çekmeköy Devlet Hastanesi’nde yaklaşık 4 ay boyunca ciddi bir salgınla mücadele deneyimi edindiklerini anlatarak “Halkımızda bir rehavet var ama hastalık ciddiyetini kaybetmiş değil. Hala hem genç, hem yaşlı hastalarda çok ağır bir şekilde seyredebiliyor. Her ne kadar hastalık ağır da seyretse, tedavi başarımız salgının ilk günlerindekine göre daha iyi tabii ki. Ama hastalıkla savaşabilmek için biz sağlıkçılar açısından en önemli şey hastanelerimizdeki yer ve yatak durumu. O yüzden hasta sayısının çok fazla artmaması ve belli bir düzeyde tutulabilmesi lazım. Burada tabii ki bizim görevimiz hastalarımızı tedavi edebilmek, bu yataklar da onlar için var ama içimizden geçen, bu yatakların her zaman boş kalması. Umarım kimsenin bu servislere ihtiyacı olmaz. En büyük görev de halka düşüyor. İnsanların maske ve sosyal izolasyona çok dikkat etmesi gerekiyor” dedi.