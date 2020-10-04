Çevresini ve hayvanları korumayan insan, kendi sonunu hazırlamıştır

Onun için biz bir zincir olarak ilk önce yer küremizi korumamız gerekir. Böylece hayvanların ve canlıların yaşadığı ortamın korunması gerekir. Eğer biz hayvanların yaşadığı ortamı bozarsak, petrolle, fabrika atıklarıyla çevremizi kirletirsek ve çevremizi yok edersek yerkürede her canlı yaşayamayacak demektir. Onun için canlı hakları yönünden bakmak gerekir. Bir kurt dağda avlanacak, ekolojik dengede kendi biyolojik düşmanlarını yiyecek ve böylece ekolojik dengedeki görevini yerine getirecek. Eğer siz kurtları yok ederseniz, bu kez domuzlarla mücadele etmek zorunda kalırsınız. Çünkü domuzlar artık bir biyolojik düşmanı olmadığından dolayı çok fazla ürüyecektir. Çok fazla üreyen domuz da yerleşim yerlerine, tarım arazilerine zarar verir duruma gelecek. Eğer siz kartalları, şahinleri ortadan yok ederseniz bu kez de yılanlarla, farelerle baş etmek zorunda kalacaksınız” dedi.