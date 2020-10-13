Polise kafa atan taciz ve gasp şüphelisinden şok sözler: Psikolojik sorunlarım var

U.I., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. U.I.’nın, emniyette verdiği ifadede, "Psikolojik sorunlarım var, bu yüzden tedavi görüyorum. Doktor en son ilaç verdi ama ben o ilaçları kullanmadım. Kimseyi taciz etmek istemedim. Yolda hızlı hızlı yürürken kadına çarptım. Taciz etmek gibi bir niyetim yoktu. Ben ne olduğunu anlamadım. Polis memuru da 2 defa kolumu tutunca sinirlenip kafa attım. Böyle olsun istemedim, pişmanım” dediği öğrenildi.