PKK/YPG'nin ‘Türkiye suyu kesiyor' iftirasını, Esad rejiminin mühendisleri yalanladı

REJİM MÜHENDİSLERİ: ÇÖZÜM ESAD VE RUSYA’DA

Allouk Su Terfi İstasyonu'na gelerek incelemelerde bulunan mühendislerden oluşan teknik ekip, Haseke’ye yönelik zaman zaman yaşanan su kesintisinin Türkiye kaynaklı olmadığını, merkeze yeterli elektrik verilmemesinden dolayı yaşandığını tespit etti. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Suriye rejiminin teknik ekibinden bir görevli, "Şu an bu merkezdeki bazı dalgıç ve pompalar arızalı olduğu için çalışmıyor. Su kesintisinin nedeni ise buraya gelen yetersiz elektrik. Derbesiye bölgesinden buraya az elektrik geliyor. Burada yaşanan sorunun çözümü için Haseke ve Derbesiye’den daha fazla enerji sağlanması gerekiyor. Bunu da çözecek olan Esad rejimi ve Rusya’dır" dedi.