PKK'lı teröristlerin katlettiği 33 Yavi şehidi mezarları başında anıldı

"Allah bir daha ilimize, ilçemize, ülkemize, devletimize ve milletimize bu tür acılar göstermesin. Şu anda yurt içinde, yurt dışında operasyon icra eden güvenlik güçlerimiz, askerimiz, polisimiz var. Onlara da Cenabıhak güç kuvvet versin. Daima yurt içerisinde ve yurt dışında askerimizi, polisimizi muzaffer eylesin. Yavi katliamı bize şunu gösteriyor ki bu topraklarda yaşamak her daim güçlü olmayı gerektiriyor. Zayıf toplumların, güçsüz devletlerin bu topraklarda yaşama şansı yok. Tarihe bir göz atalım. Tarih bize gösteriyor ki bu topraklarda nice devletler kuruldu, nice medeniyetler tarihe karıştı gitti. Onun için bu topraklarda bir olmak, beraber olmak ve her daim güçlü olmak zorundayız."