Faizler düştü! Stoklar tükendi: Araç bulunamıyor
Türkiye otomotiv pazarında nisan ve mayısta yaşanan canlılık, haziranda da sürüyor.
Normalleşme ile birlikte hem pandemi nedeniyle ertelenen talebin, hem ticari hayatın yeniden başlamasının etkileri pazara olumlu yönde yansıdı.
Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketi ise doping etkisi yaptı. Kredi paketi Türkiye'de üretilen otomobiller için geçerli olsa da müşteriler yerli ithal ayrımı yapmadı, bayilere koştu. Ancak birçoğu eli boş döndü.
Bayiler stoklarında yeterli araç olmadığı için talebi karşılamakta zorlandı. En az iki ay sonra teslim için sıra yazdılar. Marka ve modele göre değişmekle birlikte bekleme süresi temmuz ve ağustosu buluyor. Hatta bu süre bazı markalarda eylüle kadar uzuyor.
EYLÜLDE KISMEN ÇÖZÜLECEK
Türkiye'de stok sorunu 2019'un son çeyreğinden beri var. Pandemi nedeniyle fabrikalarda üretimin durması araç tedariki sorununu büyüttü.
Normalleşmeyle birlikte fabrikalarda üretim iki aylık bir sürenin ardından yeniden başladı.
Ancak kapasite kullanımının düşük olması, araç tedarikini olumsuz etkilemeye devam ediyor. Markalar istedikleri sayıda araç bulmakta zorlanıyor.
Ayrıca Avrupa'da pazarların toparlanmaya başlaması da Türkiye'yi olumsuz etkileyecek. Daha önce Avrupa otomotiv pazarının dibe vurması nedeniyle, birçok marka Avrupa'dan araç bulup, Türkiye'ye getirmişti. Ancak şimdi bu mümkün görülmüyor.
Sabah''ın yazısına göre; Avrupa'ya öncelik verilmesi nedeniyle, Türkiye'ye yeterli sayıda araç gelmesi zorlaşacak. Otomotivde tedarik sorununun temmuz ve ağustos itibarıyla kısmen çözülmesi bekleniyor.
Eylülde ise talebi karşılayacak yeterli stok sayısına ulaşılacağı konuşuluyor. Ancak, araç tedariki konusunun yıl sonuna kadar gündemde kalmaya devam edeceği tahmin ediliyor.
STOK SORUNU İKİNCİ ELE YARADI
Otomotiv pazarındaki tedarik sorunu, ikinci el pazarına yaradı. Sıfır kilometre araç bulamayan ikinci ele yöneldi. Satışlar artarken, fiyatlar tavan yaptı. Son bir haftada fiyatlar en az yüzde 10 seviyesinde arttı.
Düşük faizli kredi paketinin ikinci el otomobiller için de geçerli olması da olumlu etki yaptı. Galerilerde ikinci el araç kalmadı.
HAZİRAN SATIŞLARI 2018'İ ZORLAYACAK
Haziranda otomotiv pazarını araç tedariği belirleyecek. Satış tahmini 45-50 bin adet. Eğer bu gerçekleşirse haziran satışları 2019'u sollayıp, 2018'i zorlayacak.
2019 Haziran'ında 42 bin 688, 2018'de ise 51 bin 37 adet binek otomobil ve hafif ticari araç satılmıştı.