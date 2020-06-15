Faizler düştü! Stoklar tükendi: Araç bulunamıyor

Bayiler stoklarında yeterli araç olmadığı için talebi karşılamakta zorlandı. En az iki ay sonra teslim için sıra yazdılar. Marka ve modele göre değişmekle birlikte bekleme süresi temmuz ve ağustosu buluyor. Hatta bu süre bazı markalarda eylüle kadar uzuyor.