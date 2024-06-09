Pırıl pırıl bir cilt için!
Güzel ve pırıl pırıl bir cilde sahip olmak herkesin hayali! Sivilceler, siyah noktalar veyahut komedonlar birçoğumuzun çilesi haline geldi.
Bu hayal için serumlara, kremler vb. ürünlere paralar saçıyoruz.
Ancak ünlü kozmetik markalardan beklentimizi, doğal ürünlerden üstelik de daha ucuza karşılayabileceğimizi biliyor muydunuz?
İşte sizler için araştırdık bulduk. Serumlar kremler bir yana bu besinler bir yana...
ARMUDUN İYİSİNİ SAĞLIKLI CİLTLER YER
Armudun içeriğinde yüksek miktarda C vitamini bulunur. C vitaminini cildi sıkılaştırır bu sayede pürüzsüz ve canlı görünmesini sağlar.
KARPUZ
Bol su içeren ve C vitamini açısından zengin karpuz sadece içimizi serinletmiyor, cildimize de faydaları büyük. İçerdiği vitaminler sayesinde doğal nemlendirici olarak yiyebilirsiniz..
DOMATES
Domates yemenin yaşlanmayı geciktirdiğini biliyor muydunuz? İçerdiği bol miktarda likopen, antioksidan özelliği ile cildinizi korur ve yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırır. Domates ayrıca fosfor, potasyum, A ve C vitaminleri açısından da oldukça zengin az kalorili bir sebze.
ANANAS
Ananas doğal bir kolajen kaynağı... Demir, kalsiyum, B ve C vitaminleri açısından zengin ananas hücrelerin çoğalmasına yardımcı olur.
HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI
Gerek kahvelerimizde gerekse vücudumuzda kullandığımız Hindistan cevizi yağının akne ve sivilce tedavilerinde de kullanıldığını biliyor muydunuz? İçerdiği yağ asitleri ve E vitamini sayesinde cilt yaralarını tedavi de sıkça kullanılır. Ayrıca Hindistan cevizi yağını cildinize de doğal nemlendirici olarak kullanabilirsiniz.
NAR
Lezzetli tadı sayesinde zaten sık sık tükettiğimiz narın bu faydalarını duyunca artık yemeyi hiç bırakamayacaksınız. Yeni hücre oluşumunda başrol olan nar, ayrıca cildinize daha canlı bir görüntü verir.
KIRMIZI BİBER
Kırmızı biber, kırışıklara birebir... İçerdiği karotenoid sayesinde kan dolaşımını hızlandıran kırmızı biber sadece 30 kalori. Bu sebeple yemeklerinizde ve salatalarınızda sık sık kullanmanızı ve tüketmenizi tavsiye ederiz.
ISPANAK
A, C ve E vitaminleri içeren ıspanak, aklınıza gelebilecek her türlü cilt probleminde adeta şifa kaynağıdır.
BİTTER ÇİKOLATA
Kakao oranı yüksek olan bitter çikolata, cildimizi güneşten ve etkilerinden korur. Ayrıca cildimizin pürüzsüzleşmesine de yardımcı olur.
HAVUÇ
İçerdiği A vitamini ile göz sağlığına iyi gelen havuç ayrıca cilde de faydaları saymakla bitmez. Cildi ölü hücreden arındıran havuç, ayrıca onararak sağlıklı bir cilt olmasını sağlar.
KEREVİZ
Kereviz, bol lifli sebzelerin başında gelir. Cildi nemlendirmede ve kırışıklık ile çatlakları azaltmada sıkça tercih edilen kerevizin kalorisi de oldukça az. Bu sebeple sık tüketebilir, yemekleriniz ve salatalarınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz.
KETEN TOHUMU
Son zamanlarda popüler hale gelen keten tohumu, içerdiği E vitamini sayesinde cilde esneklik kazandırır. Salatalarda ya da yoğurdunuza karıştırarak keten tohumu tüketebilirsiniz.
YEŞİL ÇAY
Diyet listelerinin vazgeçilmezi yeşil çay, ayrıca güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Günde 2 fincan tükettiğinizde cildinizdeki farkı anlayacaksınız.