Pırıl pırıl bir cilt için!

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI







Gerek kahvelerimizde gerekse vücudumuzda kullandığımız Hindistan cevizi yağının akne ve sivilce tedavilerinde de kullanıldığını biliyor muydunuz? İçerdiği yağ asitleri ve E vitamini sayesinde cilt yaralarını tedavi de sıkça kullanılır. Ayrıca Hindistan cevizi yağını cildinize de doğal nemlendirici olarak kullanabilirsiniz.